Un cacciatore di 59 anni è morto per apparenti cause naturali mentre si trovava in una postazione di caccia in Valdicecina, a La Leccia, tra Pomarance e Castelnuovo. Questa mattina alle 10 sono stati chiamati i soccorsi al 118 Pisa-Livorno, sul posto un'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo. Anche l'elisoccorso Pegaso è stato attivato ma non è stato possibile per l'uomo fare niente.