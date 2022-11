Parroco per quasi 50 anni, una via per don Pastacaldi a Limite

Questo pomeriggio si è svolta la cerimonia di intitolazione della via a don Valter Pastacaldi, parroco di Limite sull’Arno per 49 anni, dal 27 ottobre 1963 al 9 settembre 2012, alla presenza del sindaco Alessandro Giunti, S.E. Mons. Fausto Tardelli Vescovo di Pistoia, il parroco di Limite sull’Arno don Franco Sgrilli, autorità civili e militari, associazioni con i labari e molti cittadini.



Una cerimonia partecipata, in un clima di commozione in ricordo del parroco, che si è dedicato alla comunità con molte opere di bene, sostenendo iniziative di solidarietà, e ancora amato dopo circa nove anni dalla sua scomparsa avvenuta il 14 luglio 2013.



La via intitolata a don Pastacaldi è quella prospiciente la struttura chiamata “Casa dei ragazzi” a Limite sull’Arno, edificio che don Valter volle ristrutturare per poi metterlo a disposizione dei giovani e della Caritas parrocchiale.



Come ha ricordato il sindaco Alessandro Giunti durante il suo intervento: "Don Valter si è sempre reso disponibile verso il prossimo, ha sempre avuto parole di conforto e di sostegno, conducendo il suo ministero con molta dedizione e contribuendo con tante opere benefiche al nostro territorio, per questo abbiamo voluto dedicargli, anche su richiesta dei cittadini, una via. Un giusto riconoscimento a chi ha dedicato la sua vita alla nostra comunità. Negli anni del suo lungo ministero sacerdotale, ha proseguito il sindaco, sono avvenuti tanti cambiamenti e don Valter di questi mutamenti è stato testimone affrontando ad esempio le situazioni di difficoltà conseguenti all’alluvione del ‘66 dove la Pieve e la Compagnia subirono gravi danni".



"Esprimo la mia soddisfazione per questa cerimonia di intitolazione in memoria di don Pastacaldi perché quando si riconosce il valore e l'importanza dell'opera di un sacerdote significa che ha svolto nel migliore dei modi il suo servizio pastorale, ha dimostrato segno di vicinanza, diventando punto di riferimento non solo religioso ma anche sociale, tanto che una comunità si è riconosciuta nella sua figura e nei suoi insegnamenti. Sottolineo anche la sensibilità dell'amministazione che si è fatta interprete della volontà di gratitudine e riconoscenza da parte della popolazione accogliendo la richiesta di intitolazione di una strada a suo nome", cosi monsignor Fausto Tardelli Vescovo di Pistoia.



Dopo la benedizione ci sono state alcune testimonianze da parte dei parrocchiani che hanno ricordato la sua figura, il lungo insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria, ed evidenziato il suo buon carattere, descritto come una persona pronta al dialogo, all’ascolto e all’accoglienza, una guida pastorale e un instancabile promotore di tante iniziative che hanno caratterizzato il suo sacerdozio essendosi occupato anche del restauro della Chiesa di San Lorenzo e della Chiesa di San Jacopo a Pulignano, restituendo così il luogo di culto alla comunità e realizzando anche un centro d’incontro accanto alla canonica.



Don Valter Pastacaldi nacque a San Pierino Casa al Vescovo di Pistoia il 5 gennaio 1933. Dopo aver frequentato la scuola elementare del paese, entrò nel Seminario vescovile di Pistoia e completò gli studi. Il 29 giugno 1956 fu ordinato sacerdote e divenne cappellano della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Pistoia. Il 30 gennaio 1960 divenne parroco della Chiesa di San Miniato a Calamecca, sulla montagna pistoiese, e vi rimase fino al 1963, anno della nomina a parroco di Limite sull’Arno.

