PD Santa Maria a Monte verso le elezioni: "Incontri e ascolto"

Il Partito Democratico sta procedendo attivamente con incontri settimanali, lavorando per la costituzione di un gruppo capace di rappresentare le esigenze di tutti i territori del nostro comune;

Gli incontri tendono alla stesura di una lista di persone riconosciute ed apprezzate dai cittadini, motivate per realizzare il bene comune, in grado di essere competitiva con l’amministrazione comunale uscente.

Contemporaneamente sta effettuando incontri per l’ascolto, discussione e confronto di proposte con le associazioni presenti sul nostro territorio in vista delle prossime elezioni dove il PD intende presentare un programma e una lista che sia il più possibile in grado di rispondere alle esigenze del nostro comune in un’ottica di solidarietà, giustizia e trasparenza.

La segretaria dell’unione Comunale del PD di Santa Maria a Monte Patrizia Faraoni