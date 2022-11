Per un debito da 20 euro viene accoltellato

Per un debito di venti euro si è preso una coltellata al collo e alla tempia. Un 25enne di origini gambiane è stato aggredito nel pomeriggio del 4 novembre a Firenze, in piazza Gui. L'aggressore sarebbe un connazionale, indaga la polizia.

La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova dove ha ricevuto una prognosi di 21 giorni.

Il 25enne avrebbe raccontato di aver incontrato l'altro, di cui non conosce il nome, per chiedergli di saldare un debito di 20 euro. L'altro avrebbe reagito: prima lo ha colpito con calci e pugni e poi gli ha tirato una coltellata che lo ha ferito alla tempia e al collo. In zona, non ci sarebbero telecamere di sorveglianza per poter, al momento, ricostruire l'aggressione.