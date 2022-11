Prendono il reddito di cittadinanza irregolarmente, denunciati

I carabinieri di Pelago hanno denunciato cinque persone che avevano indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza. Gli accertamenti svolti hanno consentito di acclarare che i 5 soggetti, 4 uomini di origini africane e una donna romena, tutti residenti a Pelago, avevano falsamente attestato all’INPS di essere residenti in Italia per il periodo necessario all’ammissione al beneficio. I 5, a cui tra fine 2020 ed inizio 2021 era già stato revocato il reddito su segnalazione del Comune, avevano nel frattempo percepito somme variabili tra 500 e 9.000 euro, per un ammontare complessivo pari a circa 16.000 euro. Ulteriori verifiche sono in corso su altri percettori residenti in tutto il comprensorio della Valdisieve.