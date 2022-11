Provincia di Prato, Prestanti si fa da parte per la candidatura Calamai

“Ho deciso di fare un passo di lato, ritiro la mia candidatura, ringrazio i 18 consiglieri che già avevano firmato la mia lista per la fiducia accordatami.

Da questo momento ho deciso di sostenere la candidatura di votare Simone Calamai, sindaco di Montemurlo, come presidente di tutti.

Ancora una volta, torniamo a dimostrare di avere a cuore la trasparenza e il buon metodo nel prendere decisioni che coinvolgono la comunità, e che non ci interessano logiche di potere.

Le nostre richieste riguardavano la collegialità del metodo, l’importanza dei contenuti programmatici e la continuità dell’ente, non altre logiche che non ci appartengono e non ci sono mai appartenute.

Dopo il lungo confronto di ieri, venerdì 4 novembre, con Calamai, il segretario Pd Marco Biagioni, e il sindaco di Prato Matteo Biffoni, ho finalmente avuto modo di affrontare ogni questione in un sano e costruttivo confronto.

E per questo ringrazio la disponibilità di tutti nel sedersi e discutere in modo costruttivo.

Sono state due ore di discussione sui contenuti e sui progetti, e non su strategie correntizie. Innanzitutto abbiamo affrontato la questione ribadita proprio il 3 novembre dal ministro Calderoli, circa la riforma delle Province e l’intenzione del Governo di restituire loro piena legittimazione democratica. Questa prospettiva ha completamente ribaltato il discorso facendo venire meno il principio della continuità a cui mi appellavo e che era importante per tutelare l’Ente e i progetti per i cittadini.

Di fronte a ciò, ho potuto mettermi in ascolto e accertarmi che il percorso programmatico di Calamai fosse ecumenico ed equo. Aperto ad una discussione democratica di tutti i sindaci e territori, e incentrato sull’affrontare le priorità riguardanti, le infrastrutture, la scuola e il trasporto pubblico.

Ricevute concrete rassicurazioni in merito allo sviluppo del nostro territorio non mi è rimasto che stringere la mano a Simone esprimendogli la mia piena fiducia. Adesso metterò Carmignano a servizio dell’ente, grazie a un ruolo preminente e paritario nella governance, e insieme garantiremo il rispetto del percorso per il bene di tutti.

Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano