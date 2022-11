Ucraina, Giani: "Le atrocità della Russia come quelle di Hitler"

"Le atrocità che abbiamo visto in Ucraina da parte della Russia sono come quelle di Hitler prima della Seconda Guerra Mondiale". Non usa mezzi termini Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parlando a margine dell'apertura del Next Generation Fest a Firenze.

Sempre Giani: "Vediamo un oppressore, c'è chi fa atrocità indicibili, non è guerra coi soldati ma con bombe su ospedali e scuole. Cerca di impedire alla gente di vivere e riscaldarsi, questa è la guerra di Putin".

Giani sta col Presidente Mattarella: "Le sue parole sono le più sagge, serve una pace giusta. La pace prima di tutto: l'Italia ripudia la guerra, come dice la Costituzione. Però la pace deve essere giusta: occorre sempre sapere chi ha torto e chi ha ragione".