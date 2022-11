Sequestrati tre chili di marijuana in un bosco del Mugello

Dai controlli dei carabinieri a Barberino di Mugello sono scaturite due denunce e il sequestro di tre chili di marijuana.

Un 48enne di origini georgiane è stato denunciato per ricettazione perché trovato in auto con dei vestiti di cui non sapeva giustificare il possesso. Da accertamenti è emerso che i capi erano stati rubati a un vicino centro commerciale. Un 56enne del Mugello è stato invece denunciato perché ha causato un incidente con un tasso alcolemico di 1,84 g/l.

Sempre a Barberino, i carabinieri della locale Stazione hanno sequestrato tre kg di marijuana e alcuni arbusti essiccati Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un container dismesso, in un bosco. Lo stupefacente era lì per l’ essiccazione. Sul posto sono stati trovati anche materiali per la pesa di precisione e per il successivo confezionamento.