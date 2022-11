"Unire la casa di riposo con le Farmacie comunali per ripianare i debiti"

Un contributo permanente per la Apsp Del Campana Guazzesi, residentza per anziani del quartiere Scioa di San Miniato, e la riunificazioni in un'unica azienda speciale la gestione della casa di riposo e delle Farmacie Comunali oltre all'ottenimento di un contributo maggiore da parte dell'ente Regione per ripianare i debiti raggiunti.

Queste le proposte delle opposizioni a San Miniato (i capogruppi Manola Guazzini, Roberto Ferraro e Michele Altini rispettivamente per CambiaMenti, Lega e Forza Italia) sulla complessa situazione della Del Campana Guazzesi.

Le proposte mirano a ripianare la perdita d'esercizio prevista per il 2022 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Del Campana Guazzesi” ammonta ad oltre 273 mila euro, dopo che già si erano registrate perdite di oltre 73 mila euro per il 2020 e una di quasi 167 mila per il 2021.

L'inserimento nella gestione delle Farmacie, secondo Guazzini, potrebbe essere la soluzione adatta su cui lavorare dato che il loro bilancio è sempre in utile e allevierebbe le sofferenze finanziarie della casa di riposo, passata dalle difficoltà del Covid.