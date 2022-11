Versilia, truffa dello specchietto: due denunce

Un 26enne e un 36enne sono stati denunciati per la truffa dello specchietto in Versilia. La polizia è intervenuta a Forte dei Marmi su segnalazione di un passante, testimone della truffa in via Federigi.

Il modus operandi è quello collaudato di questi casi. Uno dei due si è sporto dal finestrino e ha colpito l'auto raggirando il malcapitato di turno, che andava a velocità ridotta in prossimità di un semaforo. Sempre i truffatori poi avrebbero chiesto un risarcimento immediato del danno.

La polizia però è intervenuta e ha sorpreso i due truffatori, denunciandoli.