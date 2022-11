Oltre 100 chili di cibo 'irregolare', sanzioni in un locale a Pontedera

Aveva prodotti senza la tracciabilità. Per questo sono intervenuti i carabinieri e sono scattate le sanzioni del caso.

A Pontedera i militari del luogo assieme ai Nas di Livorno hanno eseguito un'ispezione in un ristorante del capoluogo. Hanno riscontrato la presenza di verdure, pollo e agnello in un congelatore a pozzetto. Il cibo non aveva i documenti di tracciabilità.

Il titolare del ristorante è stato denunciato, sono stati sequestrati quasi cento chili di materiale ed è stata elevata anche una sanzione amministrativa.