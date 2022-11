Qualità della vita, due province toscane nella top 10 italiana

Due province toscane sono nella top ten della classifica della migliori qualità di vita in Italia. Il Rapporto sulla Qualità della Vita premia Firenze e Siena, con la prima in risalita e la seconda che scende dal podio. Lo studio è realizzato da ItaliaOggi con l'Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

La prima è Trento, seguita da Bolzano e da Bologna. Al quarto posto, ai piedi del podio, troviamo Firenze, che nel rapporto precedente era sesta. Subito sotto c'è Milano e al sesto posto ecco Siena, che era seconda l'anno scorso.

Per trovare un'altra toscana bisogna andare al diciannovesimo posto per Pisa (in risalita di sei posizioni). Al trentottesimo gradino troviamo Arezzo (era al trentatreesimo), mentre Lucca è al quarantunesimo (quattro posti guadagnati rispetto al 2021).

Livorno è quarantacinquesima (in miglioramento di due posti), Massa Carrara cinquantunesima (più tre posti).

Male Grosseto, che segna il peggioramento più visibile scendendo dalla trentunesima alla cinquantunesima posizione. Pistoia invece è al numero cinquantasette e ha il miglioramento più forte, dato che era settantunesima. Chiude, tra le toscane, Prato che è sessantesima, in discesa di un posto.