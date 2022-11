Nella giornata di sabato 5 novembre, i carabinieri di Pisa sono prontamente intervenuti su segnalazione, poiché operativi nei luoghi interessati, sulla massicciata della linea ferroviaria in località Montacchiello.

Giunti sul posto, i militari hanno recuperato un involucro avvolto in cellophane, del peso di quasi 600 grammi, contenente eroina. Il materiale è stato sequestrato, sono in corso le indagini per risalire al possessore.