Dramma a Livorno, muore 38enne di fronte alla figlia

Drammatica notizia da Livorno. La mattina di domenica 6 novembre una donna di 38 anni è morta in casa, di fronte alla figlia di 12 anni. In via Garibaldi sono arrivati i soccorsi, chiamati dalla piccola, ma non c'è stato niente da fare.

La donna ha avuto un malore e si è accasciata. I sanitari hanno provato a salvarle la vita, ma invano. Sul posto presenti anche i carabinieri.

Il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica ha adesso il compito di stabilire le cause della morte della donna, che era divorziata e viveva con la figlia.