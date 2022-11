Ieri, il Club Rotary Fucecchio-Santa Croce S.A., ha ricordato i propri amici Rotariani defunti durante la Santa Messa celebrata presso la chiesa collegiata di Santa Croce sull’Arno. In loro onore il Presidente del Club Matteo Beconcini ha consegnato, al Parroco Don Donato Agostinelli, 100 buoni spesa per le persone che, in questo momento, si trovano in difficoltà.