Tutto esaurito a Azzurrissimo a Empoli: "Ma ci sono lacune nell'impianto"

Un bel ritorno alla normalità nel mondo sportivo è la sedicesima edizione del meeting nazionale Azzurrissimo, organizzato dal Team Nuoto Toscana Empoli. Una piscina con il tutto esaurito sia sul piano vasca che sulle tribune. Quattrocento atleti che tra mattina e sera si sono confrontati sportivamente tra le corsie ed alla fine ha prevalso la squadra dell'Hidron nella classifica finale, con il T.N.T. Empoli al quinto posto.

Questo il commento del presidente Giovanni Pistelli: "sono estremamente soddisfatto, nonostante numeri importanti abbiamo rispettato gli orari con grande professionalità e messo atleti e tecnici nelle migliori condizioni per operare, segno di una organizzazione efficiente. Purtroppo l'impianto presenta gravi lacune per eventi di questo tipo, basti pensare solo alla mancanza di un punto di ristoro, nota dolente inspiegabile. Comunque senza le opportune garanzie per la vasca esterna, se la situazione gestionale non cambia, saremo costretti a spostare l'evento principale per il terzo anno consecutivo su Livorno. Il meeting estivo XXIX Città di Empoli infatti si svolge su tre giorni e raccoglie oltre mille atleti, impensabile l'impianto del Parco di Serravalle come sede per come è adesso la situazione strutturale e di rapporti"

Fonte: Ufficio stampa