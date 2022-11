A Pescia il servizio di AIUTO Point per i pazienti oncologici estende l’orario di apertura

Diventa più lungo l’orario di apertura del servizio di Aiuto Point (Assistenza, Informazione, Urgenze nel Trattamento Oncologico), nel presidio ospedaliero di Pescia grazie alle Associazioni “Lostaffsenzastaffe” di Ponte Buggianese ed “AIL” Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi di Pistoia/Pescia. Con il loro contributo è stato possibile attuare il progetto, di estensione dell’orario di apertura al pubblico fino alle ore 17.00, per 2 pomeriggi a settimana che, aggiungendosi ai 2 pomeriggi di apertura del CORD (Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale), portano a 4 le aperture pomeridiane.

Il progetto di ampliamento dell’apertura del servizio anche nel pomeriggio (prima era era attivo solo al mattino dal lunedi al venerdi, dalle ore 08.00 alle ore 14.00) è stato portato avanti dalle dottoresse Silvia Birtolo, direttore della struttura operativa semplice di Oncoematologia e Ilaria Pazzagli, direttore della struttura operativa semplice di Oncologia Medica, (entrambe afferenti al Dipartimento Oncologico diretto dalla dottoressa Luisa Fioretto) al fine di facilitare ancora di più l’accesso al servizio da parte dei pazienti oncologici. Attraverso l’Aiuto Point (presente in tutte le strutture Oncologiche) i pazienti possono, infatti, effettuare prenotazioni facilitate e preferenziali di esami e prestazioni mediche, sia programmate che urgenti, previste durante tutto il percorso diagnostico, di cura e follow up della patologia, permettendo di sollevare pazienti stessi ed i loro familiari dal disagio e dalla preoccupazione di provvedervi personalmente. Facendo riferimento a questo servizio i pazienti non devono più rivolgersi al CUP poiché è proprio questo servizio che provvede a prenotare tutte le prestazioni previste nel percorso oncologico e assicurare tutti gli adempimenti amministrativi in materia di esenzione e altro.

Al S.S. Cosma e Damiano L’Aiuto Point è situato al 2° piano dell’edificio ex Filanda.

La dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio, ringrazia sentitamente le due Associazioni “che hanno permesso – ha dichiarato- l’estensione dell’apertura del servizio che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i pazienti oncologici ed in particolare ringrazia il dottor Claudio Sarti, direttore della struttura complessa Servizi ai Cittadini di Pistoia-Prato, per aver contribuito fattivamente all’organizzazione, così da sostenere le esigenze dei pazienti oncologici e oncoematologici e le loro famiglie che afferiscono al presidio di Pescia”.

Fonte: Ausl Toscana Centro