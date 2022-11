Arriva la vittoria in casa per la Cip Ghizzani: finisce 3-0 contro Buggiano

Cip-Ghizzani - Am Flora Buggiano: 3-0 (25-11, 25-8, 25-15)

Cip-Ghizzani: Addolorati, Barucci, Biagini, Buoncristiani M., Farieri, Fodde, Lari (K), Mirashi, Montagni (L2), Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani P., 2° all. Furiesi

Am Flora Buggiano: Allegri, Baldanzi, Bandettini, Bangoni, Bianucci, Calistri, Capozio, Innocenti, Maceo, Morelli, Pairetto, Pieroni, Romoli, Vadalà; all. Bonistalli, 2° all. Bagni

La Cip-Ghizzani trova finalmente la vittoria anche alla Palestra Enriques davanti al proprio pubblico con un risultato che non lascia dubbi: una partita a senso unico condotta dall'inizio alla fine dalle nostre ragazze.

La squadra di Buoncristiani è entrata subito in campo con il piede giusto portandosi in vantaggio con buone giocate al centro (8-4). Nonostante il time-out avversario il divario continua ad aumentare: agli attacchi andati a segno si aggiungono muri e ace che non lasciano scampo a Buggiano (16-6, 20-7, 24-10).

Stesso andamento nel set successivo, in cui la squadra riesce a dosare bene potenza e furbizia nelle proprie giocate rendendo ancora più perentorio il divario (8-2, 16-5, 20-6).

Anche il terzo è iniziato con dei buoni attacchi, sia ai lati che al centro, che hanno fatto andare subito in vantaggio la Cip-Ghizzani (8-4, 16-6). Soltanto sul finale le avversarie provano a non mollare, riuscendo anche ad evitare 3 match point, ma il divario nel punteggio è troppo grande e non mette paura alle nostre ragazze che chiudono l'incontro sul 25-15.

La Cip-Ghizzani guadagna così 3 punti che vanno ad aggiungersi alla classifica. Tanti cambi per far entrare in campo tutte le ragazze disponibili, senza comunque andare mai ad intaccare il risultato a dimostrazione dell'impegno e la serietà che ognuna di loro mette. "La partita ha preso subito il ritmo che volevamo - spiega Stefano Campitelli (DS) - pochi errori e un ottimo miglioramento nei fondamentali rispetto alle scorse partite, soprattutto nel servizio. C'è stata anche molta attenzione ai dettagli su cui il mister e le ragazze lavorano in settimana. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con tranquillità e impegno come stiamo facendo".

La prossima gara vedrà la squadra di Buoncristiani in trasferta a Prato, squadra al momento in fondo alla classifica ma decisamente da non sottovalutare.

TABELLINO

Talluri: 12

Lari: 11

Pratelli: 11

Scardigli: 9

Farieri: 7

Addolorati: 2

Biagini: 2

Barucci: 1

Fonte: Pallavolo I'Giglio