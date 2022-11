Ex Gkn, solidarietà dei vertici M5S toscani

In una nota congiunta le consigliere regionali e

i deputati toscani del Movimento 5 Stelle esprimono solidarietà ai lavoratori ex Gkn, condividendo le loro preoccupazioni.

“Siamo solidali con le preoccupazioni espresse dal Consiglio di fabbrica degli oltre 300 lavoratori dell’ex Gkn di Campi Bisenzio.”Ad affermarlo sono le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e Silvia Noferi e i deputati toscani Riccardo Ricciardi e Andrea Quartini che questa mattina, in rappresentanza della propria forza politica ha partecipato al presidio.”

“La nostra sensazione - scrivono - è che in assenza di un piano industriale lo svuotamento dello stabilimento possa essere una strategia per logorare le giuste resistenze dei lavoratori che stanno difendendo il proprio posto di lavoro.”

"Non vediamo progressi, nessun passo in avanti che possa testimoniare qualche segnale positivo per il futuro di questa azienda. Il percorso avviato dai precedenti governi e dalla Regione - concludono i cinquestelle - non si deve arrestare e agiremo in ogni sede istituzionale con idonei atti per favorire questa direzione. Siamo dalla parte dei lavoratori e faremo ogni passaggio possibile per sostenere la loro lotta.”