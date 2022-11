È ricoverato all'ospedale Torregalli di Firenze Sergio Staino, il vignettista toscano ed ex direttore dell'Unità, tra i più famosi vignettisti d'Italia. Da quanto appreso sarebbe in coma farmacologico, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il disegnatore e papà di 'Bobo', 82 anni, è originario di Piancastagnaio, ma residente a Scandicci.