Molestie su 15enne, denuncia per un 45enne

Avrebbe molestato una 15enne in provincia di Arezzo. Per questo un 45enne è stato denunciato dai carabinieri, in una vicenda i cui contorni sono da definire. Sarebbe avvenuta in un ristorante alle porte di Arezzo durante un pranzo nel weekend.

L'uomo avrebbe avvicinato la ragazzina e l'avrebbe molestata provocando la reazione della 15enne che avrebbe chiamato il padre. Ne sarebbe nata una colluttazione sfociata poi nelle scuse da parte del 45enne.

a famiglia ha comunque sporto denuncia per violenza sessuale. Le indagini, coperte della massima riservatezza, vanno avanti per delineare meglio l'accaduto.