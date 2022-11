Offerte di lavoro da Synergie per Empoli, Montelupo e Santa Croce

Ritorna finalmente l'autunno ed è tempo di nuove offerte di lavoro per la zona dell'Empolese Valdelsa, del comprensorio del cuoio e oltre.

Ogni lunedì gonews.it aiuta chi è in cerca di un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

HR GENERALIST IN STAGE

La risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà di:

- Fornire supporto nelle pratiche hr, nonché supportare i dipendenti relativamente a norme aziendali e politiche del personale;

- Stabilire sinergie con Università, agenzie per l’impiego e altri canali di reclutamento;

- Pianificazione di corsi di formazione e di piani di sviluppo;

La risorsa che cerchiamo possiede ottime doti relazionali ed organizzative, forte orientamento al risultato, capacità di lavorare in team, buone abilità con Microsoft Excel e Word. Si ricercano risorse in possesso di laurea, anche triennale, in materie umanistiche. Sarà considerato un requisito preferenziale l'aver frequentato un master in gestione delle risorse umane.

Luogo di lavoro: Cerreto Guidi

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/hr-generalist-in-stage-140921/it/

COLF PERNOTTAMENTO

La risorsa si occuperà di assistere per qualsiasi necessità la proprietaria di casa (che è autosufficiente) durante la notte, dalle 19 ale 8.00 e provvederà alla preparazione della cena.

Si richiede una persona che abbia già svolto mansioni simili, libera da subito e disponibile al pernottamento.

Luogo di lavoro: Soffiano (Fi)

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/colf-pernottamento-140917/it/

ADDETTA/O ALLA CUCITURA

Le risorse, in base al livello di esperienza e competenza nel settore e nelle mansioni della filiera produttiva, saranno adibite al ruolo di addetti alla cucitura. La risorsa ideale ha maturato una pregressa esperienza in settori affini e da immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao-alla-cucitura-139426/it/

MONTATORE MECCANICO

La risorsa si occuperà di assemblaggio ed installazione di macchinari industriali.

Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:

- esperienza nel montaggio meccanico di macchinari industriali

- conoscenza disegno meccanico

- attitudine per lavori manuali (uso attrezzatura meccanica)

- buona conoscenza di macchinari a livello industriale.

Luogo di lavoro: Santa Croce

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/montatore-meccanico-136211/it/

ADDETTI/E INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Le risorse si occuperanno di:

- installazione dell'impianto, composto da pannelli solari, inverter, quadri, batterie di accumulo, canaline.

- cablaggio elettrico dell'impianto.

- collaudo.

- manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si richiede consolidata esperienza nel ruolo.

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie-installazione-impianti-fotovoltaici-141622/it/

AUTISTA PATENTE CQC+ADR

La risorsa si occuperà di trasporto, carico/scarico e movimentazione merce.

Il candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- In possesso di patente C, CQC e ADR

- Esperienza nella mansione;

- Automunito.

Luogo: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-cqcadr-141621/it/

