Porrettana Express, tre viaggi tra novembre e dicembre

Tornano i treni storici di Porrettana Express.

Tre viaggi in autunno alla scoperta dei paesi dell'Appennino alla scoperta della Montagna Pistoiese, di alcuni poli dell'Ecomuseo della Montagna e del Museo Smi di Campo Tizzoro. Il 27 novembre si parte invece da Porretta Terme per giungere poi alla scoperta di Pistoia e del Deposito rotabili storici, tra i più importanti in Italia. Ultima tappa giovedì 8 dicembre, per la festa dell'Immacolata, con partenza da Pistoia e arrivo a Porretta, in tempo per ammirare i mercatini di Natale e le luminarie.

Il progetto è attuato da Germina Impresa Sociale e promosso e sostenuto dai Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Alto Reno Terme, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con la partnership di Fondazione FS.

I titoli di viaggio, potranno essere acquistati, come sempre, esclusivamente sul sito www.porrettanaexpress.it, dove si possono trovare anche tutte le indicazioni utili sugli orari di partenza e ritorno e sui parcheggi in prossimità delle stazioni.

.