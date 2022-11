Spaccio nella cava abbandonata, arrestato trentenne

Un trentenne è stato arrestato dai carabinieri di Migliarino e dai forestali di Pisa e San Rossore. Il giovane è stato beccato in una cava abbandonata a Vecchiano. Erano in due e sono fuggiti in direzioni diverse. Uno dei due, il trentenne, è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

Aveva con sé 37 dosi di cocaina, di 34 g di peso, poco meno di 5 g di hashish e 441 euro oltre a materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione. Dopo la convalida dell'arresto per direttissima, il giudice ha applicato il divieto di dimora nella Provincia di Pisa.