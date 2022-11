Taglia il parcheggio, iniziativa in zona piazza Libertà per i cantieri della tramvia

La cantierizzazione di Piazza Libertà per i lavori della nuova linea della Tramvia non poteva che produrre elementi di criticità, durante il periodo contingente dei lavori, soprattutto per la sosta “veloce” per commercio e servizi.

Da questo dato di fatto e, dopo alcuni incontri tra Confesercenti Firenze, Comune di Firenze, Fipark e Comitato Parterre, nasce l’iniziativa, ad implementare la convenzione già esistente, “Entra in negozio e Taglia il Parcheggio” che permetterà agli utenti che utilizzeranno la struttura del Parcheggio del Parterre di ridurre il costo della sosta.

COME FUNZIONA

Il cliente entra nelle attività convenzionate (si veda apposito elenco in aggiornamento) dove esibirà il biglietto sosta, il commerciante provvederà con il lettore ottico, appositamente predisposto da Fipark all’interno dell’ impresa, a convalidare lo sconto.

Rientrando nel Parcheggio Parterre l’utente procederà al normale pagamento attraverso i mezzi automatici , ma con un importo che sarà 1,50/ora e non 2 euro/ ora (max 3 ore).

Le attività convenzionate esporranno apposita cartellonistica per informare gli utenti della promozione.

La promozione verrà veicolata da Comune di Firenze, Fipark, Confesercenti Firenze e Comitato Parterre, attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionale.

DURATA TEMPORALE

L’iniziativa dal carattere sperimentale avrà una prima durata di 60 giorni ( dal 15 novembre al 15 gennaio) per essere monitorata ed eventualmente prorogata per la restante durata del cantiere. Si ringrazia Banca Sella per aver contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

“L’ampliamento del sistema tramviario rappresenta un passo avanti importante per la nostra città, per i quartieri e per le attività economiche; e l’iniziativa sperimentale messa in campo in collaborazione con FiPark e Comune di Firenze ha l’obiettivo di agevolare gli utenti che possono usufruire del parcheggio ‘Parterre’ ad una tariffa ridotta. – afferma Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze - Si tratta della prima esperienza, di questo tipo, messa in campo tra un Centro Commerciale Naturale, un vero proprio segnale di sinergia tra negozianti, Confesercenti, FiPark e Comune di Firenze. Ringrazio Banca Sella per il contributo fornito alla realizzazione dell’iniziativa.”

“Ringrazio il Comune di Firenze, FiPark e Banca Sella per la collaborazione alla riuscita dell’iniziativa. Un passo avanti per agevolare i commercianti e gli utenti di questo quartiere coinvolto dai lavori della tramvia . – afferma Maria Pia Funiciello, Presidente del CCN “Comitato Parterre”

“In tutte le zone della città dove opera - dichiara l’amministratore delegato Carlo Bevilacqua - Firenze Parcheggi fa sempre la sua parte a tutela degli esercenti e dei cittadini. Siamo sempre disponibili a collaborare con il Comune e con gli esercizi commerciali che operano nelle zone dove siamo presenti con i nostri servizi e le nostre strutture - conclude Bevilacqua”.

“Questa iniziativa è intelligente e particolarmente importante perché invita i cittadini a raggiungere le attività economiche anche in presenza dei cantieri, parcheggiando al Parterre con prezzi scontati. - Stefano Giorgetti, Assessore alla Mobilità del Comune di Firenze - Ringrazio Confesercenti, le attività economiche del CCN Parterre e Firenze Parcheggi per l’accordo sottoscritto e auspico che dopo la fase sperimentale questa opportunità possa proseguire.”

ELENCO ATTIVITA’ CONVENZIONATE (in aggiornamento)

1. Coiffeur Renato – Via San Gallo 199/r

2. Dott. A. Fiorini – Via del Ponte Rosso 1

3. Camiceria Gennari – Via XX Settembre 22/r

4. Istituti Analisi Helab – Piazza Libertà 13

5. Antica Occhialeria – Via San Gallo 130/r

6. Parrucchiere Martini – Via Vittorio Emanuele 4/r

7. Abbigliamento Tentazioni – Via del Ponte Rosso 53/r

8. Parrucchiere Masinto – Viale Don Minzoni 11/r

9. Ortofrutta Piccini – Viale Don Minzoni 38/r

10. Macelleria Tordi – Viale Don Minzoni 34/r

11. Mazzoni Casa – Viale Don Minzoni 15/r

12. Abbigliamento Playground – Viale Don Minzoni 31/a

13. Abbigliamento Baroni – Viale Don Minzoni 19/r

Fonte: Confesercenti Firenze