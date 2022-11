Use Gross non ingrana, per coach Valentino "non dobbiamo cercare il colpevole"

Siamo ancora a commentare una sconfitta. La sesta consecutiva dell’Use Computer Gross è arrivata nel match interno con Senigallia, un avversario che sulla carta pareva abbordabile e che invece, sul campo, così non si è dimostrato. Coach Luca Valentino spiega in questo modo la partita.

“Un ko per certi aspetti diverso. La squadra ha provato a vincerla, ha approcciato bene alla gara e difensivamente ha fatto una buona prova. Il problema è che, con 50 punti segnati pur tirando sempre in modo aperto, è ovvio che si fa fatica a portare a casa i due punti, diventa di fatto impossibile”.

Un momento di svolta c’è stato sul 42-45 quando l’Use, dopo la lunga rimonta, si è però bloccata.

“Sì, anche perché quando metti tanta aggressività in difesa può capitare che la tensione cali a porti a subire un parziale. La squadra ha fatto comunque vedere anche buone cose e quindi andiamo avanti cercando di migliorare sugli aspetti che ancora ci mancano. Già sui black-out che abbiamo sempre avuto direi che ci sono stati passi in avanti, resta il fatto che con un punteggio così basso non si può pensare di vincere. Comunque non dobbiamo cercare il colpevole, sarebbe un errore. Da questa situazione dobbiamo venirne fuori tutti insieme, senza far mancare la fiducia a nessuno dei ragazzi che, magari, fa un po’ più di fatica in questo periodo”.

E sabato ancora una gara interna di una difficoltà molto alta. Al Pala Sammontana arriva infatti l’imbattuta capolista Rieti, un match quasi proibitivo che la Computer Gross cercherà di preparare ed affrontare al meglio.

Fonte: Use Basket Empoli