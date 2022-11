A Fucecchio un incontro formativo per imparare a rapportarsi con le aziende

Come ci si comporta durante un colloquio di lavoro? Come ci si relaziona sul lavoro in azienda? Quali sono i "sì" e i "no" che aiutano? Queste sono soltanto alcune delle domane a cui esperti del settore offriranno risposta in occasione dell'incontro formativo promosso dall'Informagiovani di Fucecchio per imparare a rapportarsi in azienda, sia durante un colloquio sia nel lavoro quotidiano. L'incontro, in programma mercoledì 16 novembre dalle ore 9 alle 12.30 presso i locali dell'Informagiovani in piazza La Vergine 21, sarà aperto ai giovani e a tutti gli interessati e si terrà alla presenza di esperti in gestione delle risorse umane come Barbara Cupiti ed il personale dello Studio Cei.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al numero 0571 268408 oppure scrivere alla mail informagiovani@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa