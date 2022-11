All'asta 5 auto, uno scooter e una moto da cross del Comune di Lucca

Per razionalizzare e il parco mezzi, il Comune di Lucca mette all'asta in un unico lotto sette veicoli. Si tratta di tre Fiat Panda a benzina (immatricolate nel 2001), un'Alfa159 diesel del 2009, una Renault New Kangoo del 2015 un motociclo Piaggio Carnaby del 2010 e uno da cross KTM del 2006/2007 (rinvenuto quest'ultimo come oggetto smarrito e quindi senza libretto). I Veicoli saranno battuti all'asta in un unico lotto per il prezzo di partenza di 6.500 euro. La documentazione completa dei veicoli, il bando e il modello di domanda per le offerte sono state pubblicate oggi in albo pretorio e saranno disponibili nei prossimi giorni anche sul sito web dell'ente seguendo il percorso home > bandi di gara e avvisi > altri avvisi. Le offerte dovranno pervenire entro lunedì 28 novembre ore 12.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa