Arte e Sostenibilità con Stari Ribar a Bientina

Il Comune di Bientina in collaborazione con l'associazione a promozione sociale Live Better e con il coordinamento del Centro di Educazione Ambientale Bosco di Tanali, organizza un evento con le classi della Scuola Secondarie di Primo Grado sul tema“ Arte e Sostenibilità” che si terrà Giovedì 10 Novembre dalle 9 alle 13 presso la Sala Convegni della Torre Civica di Bientina. Il concetto di arte sostenibile si intreccia con i principi chiave della sostenibilità: ecologia, giustizia sociale, non violenza, democrazia di base e prevede per la realizzazione delle opere l’utilizzo di materiali di riciclo, non tossici o in ogni caso orientati alla salvaguardia dell’ambiente.

L’iniziativa vedrà protagonista l’Artista Massimo Marchiori, in arte Stari Ribar.

“Mi chiamo Massimo Marchiori e attraverso la mia presenza su canali social e alle attività di pulizia sul territorio educo il mio pubblico al rispetto dell’ambiente, spingendolo verso il riciclo e ad una corretta raccolta dei rifiuti, allo scopo di custodire la bellezza del nostro pianeta – dichiara l’Artista‘ – Stari Ribar’ è una parola slava che significa vecchio pescatore e l'ho scelta in onore di mio nonno. In questo caso io non pesco pesci, ma plastica e altri rifiuti ed attraverso essi manifesto il mio amore per il mare e la sostenibilità realizzando opere con essi come manifesto di denuncia del degrado in cui versa il nostro mare”.

Durante l’evento l’Artista presenterà il suo lavoro e la sua missione ecologista e guiderà le ragazze e i ragazzi nella produzione di alcune opere con materiale di scarto recuperato dal mare, ponendo l’accento sul problema dell’inquinamento dei mari e degli oceani con il linguaggio dell’Arte.

“La cura e la tutela dell’Ambiente sono i messaggi che in ogni nostra azione vogliamo veicolare e trasmettere alle nuove generazioni – dichiara Desirè Niccoli, Assessora all’Ambiente del Comune di Bientina - L’Arte e la Bellezza che scopriamo dagli elementi di scarto, uniti tra loro dall’opera e dall’estro dell’Artista, riescono più di altro a veicolare e coinvolgere le ragazze ed i ragazzi, verso una maggiore attenzione e sensibilità per le creature ed il creato di cui facciamo parte”.

“Come.associazione siamo felici di partecipare a questo progetto formativo che ha il suo focus sulla sostenibilità e su come il comportamento del singolo sia determinante per aiutare tutti noi a vivere in un mondo migliore e a salvaguardando – dichiarano dall ’Associazione Live Better - non è solo una questione di ambiente ma di way of life. Vogliamo fornire ai ragazzi degli strumenti per poter agire ora”.

Fonte: Comune di Bientina