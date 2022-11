Casa mobile sull'argine del rio Piovola e rifiuti incontrollati: denunciata coppia a Empoli

Una casa mobile occupata a 10 metri dall'argine del rio Piovola a Empoli. Questa la violazione accertata dai carabinieri forestali e dalla polizia municipale dell'Unione in questi giorni. Oltre alla casa, nel retro e sul lato, vi erano accatastati rifiuti di diverso tipo, molti provenienti da delle demolizioni come mattoni, cemento e mattonelle. Questi rifiuti venivano da altri siti e, nell'ipotesi dei militari, servivano come piano di calpestio di fronte alla casa mobile. Altri rifiuti erano stati bruciati in due zone. Marito e moglie, residenti nella casa mobile, sono stati denunciati per aver realizzato manufatti senza permesso in un'area a vincolo paesaggistico oltre al reato di gestione illecita di rifiuti. I Carabinieri forestali hanno anche individuato scarichi di acque reflui non autorizzati per cui è prevista una sanzione amministrativa di 600 euro.