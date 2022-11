Fugge dopo un incidente, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso

I carabinieri di Pontedera, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà una persona per omissione di soccorso a seguito di un sinistro stradale. La persona denunciata è accusata di essersi data alla fuga con la propria auto a seguito dell'incidente, omettendo di dare soccorso ad una giovane donna che si trovava alla guida dell'altro veicolo e che è stata successivamente trasportata all’Ospedale Lotti per le lesioni riportate.