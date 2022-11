Il Comune aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul tumore al polmone

Anche quest’anno il Comune di Pistoia ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore al polmone "Illumina Novembre 2022", promossa da Alcase Italia.

«Si tratta di un appuntamento importante per richiamare l'attenzione su questa malattia, sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare e per sensibilizzare le persone sull’importanza di effettuare gli screening – commenta il vicesindaco, assessore alle politiche di inclusione sociale e tutela della salute Anna Maria Celesti –. E’ tra le malattie più diffuse al mondo: da sola, infatti, rappresenta il 20% di tutte le morti per tumore e i più colpiti sono gli uomini. Il fumo di sigaretta è tra le cause principali dell’insorgere del tumore, ma anche esporsi al fumo passivo o ad agenti cancerogeni ambientali e vivere in ambienti inquinati aumenta del 15% il rischio di contrarre il male. Grazie alla ricerca scientifica aumentano le prospettive di guarigione: per questo è molto importante diffondere la conoscenza dei fattori di rischio del cancro al polmone e come è possibile prevenirlo, insieme ai benefici di una diagnosi e di un trattamento precoce».

ALCASE Italia è la prima associazione italiana esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa e mortale delle neoplasie. L’organizzazione porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi.

