Il vicesindaco Minniti a Lucca Sicula per le celebrazioni della fondazione cittadina

Il vicesindaco Giovanni Minniti ha presenziato alla XXIII Festa dell’Olio di Lucca Sicula, durante le celebrazioni per la fondazione della stessa, portando i saluti dell’amministrazione all’omonima città siciliana.

E’ stata l’occasione per ripercorrere la storia che unisce le due città, con la fondazione di Lucca Sicula arrivata proprio in seguito alle gesta, all’ambizione e alla volontà del principe di origini lucchesi Francesco Palli, e per rilanciare idee e iniziative legate ai comuni valori e prodotti di eccellenza della terra, come appunto l’olio.

L’assessore Minniti, ricevuto con calore dal sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, e da tutta la comunità, ha infine rinnovato l’invito per un nuovo incontro da organizzare nei prossimi mesi a Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa