Impianto rifiuti al Terrafino, nasce l'assemblea Rab a Marcignana per il dialogo coi cittadini

Il prossimo 29 novembre 2022, alle ore 21, al circolo Arci di Marcignana, è convocata la riunione del RAB, Resident Advisory Board, uno strumento di dialogo tra istituzioni e cittadini per parlare del nuovo impianto di smaltimento rifiuti del Terrafino a Empoli.

Lo strumento di partecipazione, spiega una nota del Comune, è pensato e realizzato per coinvolgere in modo trasparente la comunità e monitorare la nascita del Distretto Circolare di Empoli, dalla fase di progettazione e costruzione, fino all’esercizio.

Avvalendosi del supporto di Avventura Urbana, soggetto operante nei processi partecipativi, l’architetto Maddalena Rossi illustrerà come è stato condiviso il modello di costituzione e funzionamento del RAB, mutuato da avanzate esperienze internazionali, che sarà poi utilizzato per tutte le fasi di realizzazione del nuovo impianto, dalla progettazione all’esercizio, consentendo infine un costante e trasparente confronto su tutti i parametri relativi al suo funzionamento a regime.

Quella in programma il 29 novembre sarà la prima tappa del percorso di nascita e organizzazione del 'comitato' RAB.

"Si tratta di una nuova tappa di un percorso condiviso che l'amministrazione ha richiesto fin dalle prime battute ai proponenti - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Il tema della partecipazione dei cittadini è stato centrale fin dalle prime battute di questo cammino, come ho sottolineato già nel corso del consiglio comunale del 26 aprile, primo momento di presentazione alla città. Momento al quale è seguito un nuovo consiglio comunale, all'inizio del mese di agosto, dedicato principalmente al RAB, e al quale sono seguiti gli incontri al Palazzo delle Esposizioni promossi dai proponenti il Distretto circolare, su sollecitazione dell'amministrazione. L'obiettivo dell'amministrazione è dare risposte ai dubbi e alle domande dei cittadini: per questa ragione, a prescindere dall'avvio del percorso del RAB, nel caso emerga la necessità, chiederemo ad Alia e all'Alleanza Circolare di fare nuovi eventi di approfondimento".

Intanto, giovedì 10 novembre, dalle ore 21 alle ore 23.30, al Palazzo delle Esposizioni si terrà il terzo incontro di approfondimento sul progetto del Distretto Circolare di Empoli: sarà affrontato il tema “L’architettura e gli spazi pubblici e privati dell’impianto”.

L’architetto Gianni Casamonti, responsabile di progetto, illustrerà le caratteristiche della filosofia architettonica che lo guiderà nella realizzazione dell’incarico a lui affidato, mentre il professor Stefano Mancuso, botanico, inizierà a declinare le ipotesi del progetto paesaggistico del Distretto Circolare.

Saranno presenti alla serata tecnici di ARPAT e dell'Asl Centro.

Per garantire la massima trasparenza e la partecipazione anche di coloro che non hanno potuto essere presenti di persona agli incontri, sul portale dedicato www.distrettocircolareempoli.it sono pubblicate tutte le informazioni relative al progetto, alla sua tecnologia, gli impatti, i benefici per il territorio, gli incontri dedicati, oltre ai documenti presentati.

Nella sezione Domande Frequenti, sono pubblicate tutte le domande fatte dai cittadini e le risposte dei tecnici dell’Alleanza Circolare registrate durante i primi due appuntamenti, oltre alle richieste e quesiti posti direttamente online attraverso il portale.

