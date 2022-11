Sovigliana, il Comune: "Al lavoro per finire i lavori alla scuola"

Il Comune di Vinci intende tranquillizzare famiglie, personale docente e non docente dopo l'evento temporalesco che si è verificato tra il 3 il 4 novembre e che ha provocato l'inutilizzabilità di un'aula della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana.

Le infiltrazioni che hanno comportato il distacco di una porzione dell’intonaco del soffitto in un’aula dell’ultimo piano dell’edificio sono dovute alla non completa realizzazione della copertura.

Dato che le lavorazioni in copertura avrebbero potuto comportare infiltrazioni di acqua nell’edificio l’Amministrazione, cosciente del problema, aveva provveduto ad approntare misure a salvaguardia dei locali sottostanti, che però si sono rilevate non sufficienti.

La mancata ultimazione delle lavorazioni in copertura, spiega il Comune, è dipesa da vari fattori tra cui la necessità di numerose sospensioni per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, la difficoltà per l'impresa appaltatrice nel reperire sul mercato i materiali da utilizzare a causa della complessa situazione internazionale. E ancora mancanze organizzative che però sono responsabilità dell'appaltatore.

“Stiamo seguendo costantemente il cantiere, lavorando di concerto con tutte le parti in causa per ultimare il più velocemente possibile i lavori – hanno spiegato l'assessora alla pubblica istruzione Chiara Ciattini e l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Vignozzi -. Siamo coscienti e dispiaciuti dei disagi che questo intervento ha determinato ma è altresì vero che senza gli investimenti le scuole non sono più sicure ed accoglienti. E noi stiamo facendo il massimo perché la priorità è garantire ai ragazzi ambienti adeguati e idonei”.

“Questa scuola – hanno aggiunto Ciattini e Vignozzi – è stata oggetto di importanti lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. I lavori in corso rappresentano l'ultimo lotto del progetto che ha qualitativamente migliorato la struttura dell'edificio, per un costo complessivo di oltre 2 milioni di euro. Mi preme ribadire che tutti possono stare tranquilli”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa