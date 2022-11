Mense scolastiche, la presentazione del menù a Santa Croce

Dopo due anni di assenza a causa delle limitazioni imposte dalla Pandemia da COVID-19 sono tornati gli appuntamenti con le presentazioni ai genitori del menù scolastico di tutte le Scuole dell’Infanzia e Primarie del Capoluogo e di Staffoli.

Il Servizio di refezione scolastica è erogato dal Comune di Santa Croce sull’Arno per tutte le scuole del Capoluogo e di Staffoli, attraverso il lavoro delle due cucine scolastiche gestite da personale comunale, presenti sul territorio, quella centralizzata del Capoluogo e quella di Staffoli presso la Scuola Torello Della Maggiore.

L’iniziativa fa parte della più ampia attività che l’Amministrazione Comunale sostiene da anni per la progettazione collegata all’educazione alimentare realizzata attraverso una stretta e costante collaborazione intersettoriale fra i medici pediatri del territorio, gli insegnanti e le famiglie. L’obiettivo degli incontri è stato quello di favorire una coerenza di orientamenti e indicazioni che costituisce la base fondamentale di un lavoro che la comunità e le istituzioni si propongono in favore dei più piccoli. I numerosi genitori presenti hanno quindi avuto la possibilità di visitare le cucine in tutte le loro articolazioni toccando con mano quello che riguarda la sicurezza alimentare di un servizio dedicato ai propri figli e interagendo con le cuoche e con tutta la struttura circa l’origine degli alimenti, le preparazioni e le diverse composizioni dei menu stagionali.

Per l’assessora ai Servizi educativi e scolastici Elisa Bertelli, questi appuntamenti “Rappresentano il modo con cui l’Amministrazione Comunale vuole sensibilizzare genitori e figli sull’importanza di una corretta educazione alimentare necessaria fin dai primi anni di scuola per uno sviluppo sano dei nostri bambini”.

Per la Sindaca Giulia Deidda, “Questi appuntamenti, costruiti di concerto con insegnanti, pediatri e famiglie, dimostrano la bontà di un percorso che negli anni si è ampliato arrivando a comprendere altri progetti educativi come il Progetto Frutta Merenda, il Piatto della Mamma, le Scuole di Cucina per bambini e genitori, le visite guidate ai refettori e alla cucina.” Conclude Deidda, “si tratta di iniziative costruite con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti che ne determinano il valore aggiunto”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno