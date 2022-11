Nasconde droga nelle fioriere, sorpreso dalla polizia: arrestato a Pisa

Doppio intervento la notte scorsa in piazza dei Cavalieri a Pisa, dove la polizia nel corso di un servizio di controllo, ha segnalato un uomo come assuntore di sostanze stupefacenti e arrestato un altro soggetto, per detenzione ai fini di spaccio.

Intorno alle 20.30, in via Ulisse Dini, i poliziotti hanno trovato un 29enne, nigeriano in regola con la normativa sul soggiorno, in possesso di una dose di hashish nascosta in una tasca dei pantaloni. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il giovane è stato segnalato amministrativamente come assuntore. Più tardi nella stessa zona, la stessa pattuglia ha notato alcuni movimenti sospetti. Intorno alle 22.50, chiamate altre due pattuglie di supporto, gli agenti hanno chiuso le uscite di piazza Tristano Bonelli, controllando 4 persone.

Una di queste, un 38enne senegalese già noto agli opertatori perché sottoposto alla firma giornaliera in questura a causa di un precedente arresto per stupefacenti, alla vista della polizia avrebbe lasciato cadere a terra sotto un'auto parcheggiata un involucro, appena preso da una fioriera. La mossa dell'uomo è stata notata dagli agenti che hanno recuperato sia la dose gettata che quelle nascoste nella fioriera, pronte per lo spaccio, per un totale di 11 involucri corrispondenti a quasi 32 grammi di hashish. Il 38enne è stato inoltre trovato in possesso di 70 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento dell'illecita attività. Per questo l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato, convalidato questa mattina. Dati i precedenti, nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, con nuova udienza per il 14 dicembre prossimo.