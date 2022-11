Rette invariate dei nidi a Montelupo grazie ai fondi eruopei

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha risposto ad un bando della Regione Toscana che, grazie a risorse proprie, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, permetterà di intervenire a sostegno dei nuclei familiari con minori nell’anno educativo 2022-23.

Da alcuni anni le risorse europee, statali e regionali sono un sostegno per migliorare e sviluppare i servizi educativi rivolti all’infanzia, nella prospettiva, da un lato, di assicurare un servizio universalistico e, dall’altro, di favorire l’entrata nel mercato del lavoro delle donne, anche in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Le risorse vengono impiegate per la copertura delle spese del servizio educativo dato in concessione e per le spese che ne derivano.

Una scelta grazie alla quale, a parità di qualità del servizio, le tariffe del nido d’infanzia pubblico rimarranno invariate anche per l’anno educativo 2022-23.

«Assicurare la possibilità ad entrambi i genitori di lavorare, conciliando i tempi della famiglia, garantire una tariffa invariata, nonostante l’incremento di tutti i costi, sostenere le madri nel ritorno al lavoro dopo la nascita di un figlio sono obiettivi importanti che ci siamo posti e che intendiamo perseguire anche grazie alle risorse che arrivano da Regione e Unione Europea», afferma l’assessore all’istruzione Simone Londi.