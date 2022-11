Stagione di Prosa, ancora pochi giorni per diritto di prelazione

Si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa di Empoli, promossa dal Comune, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Fino a venerdì 11 novembre 2022 per i vecchi abbonati della stagione 2021-2022 c’è diritto di prelazione (agli abbonati della passata stagione è offerta la possibilità di confermare il proprio posto in anticipo rispetto alla campagna per le nuove vendite, o di cambiarlo), con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.

Mentre i nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 19 a giovedì 24 novembre 2022 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.



I biglietti, invece, per i singoli spettacoli saranno disponibili da sabato 26 a martedì 29 novembre 2022 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13, oltre che nei giorni di spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; possessori Carta dello Spettatore FTS. Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro a 8 euro per under 35; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it. Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10.



Prezzi per biglietti e abbonamenti: abbonamento intero € 100; ridotto € 86.

Biglietto intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10.

Per gli spettacoli di Dire Fare Teatrare e Teatri di confine biglietto biglietto € 4,5



La vendita degli abbonamenti e dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via Paolo Veronese, 10) telefono 0571 81629 – 83758.



Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa