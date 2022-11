Tribunale a Empoli, Sostegni (Pd): "Impegnato a risollevare la questione con il nuovo Parlamento"

«Chiederò al Consiglio regionale di sottoporre nuovamente alle Camere l’esigenza di mettere in calendario la nostra proposta di legge al Parlamento per adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle esigenze demografiche ed economiche dei territori e, tra questi, quello di Empoli. Per raggiungere questo obiettivo, sono impegnato a ricercare la strada più breve per pervenire a questo risultato».

Lo dice Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd, annunciando un’iniziativa per fare in modo che il nuovo Parlamento riconsideri la proposta di legge avanzata dal Consiglio regionale nel luglio 2021.

«Purtroppo – aggiunge Sostegni – i problemi che avevamo sollevato circa l’esigenza di un adeguamento della rete nazionale degli uffici giudiziari non sono stati ancora affrontati e mi auguro che le Camere da poco insediate trovino il modo di farlo al più presto. La nostra proposta rimane valida: ricostituire i circondari dei tribunali soppressi con la riforma del 2012 e, con il contributo economico delle Regioni richiedenti, istituire nuovi tribunali ordinari nelle città che avevano sedi distaccate anch’esse soppresse. Una norma di carattere generale, per reintrodurre una flessibilità in un’organizzazione della giustizia fatta in maniera formale, che non tiene conto delle effettive realtà del territorio che, come nel caso dell’Empolese Valdelsa, richiedono una sede propria. Per questi motivi – conclude Sostegni – sto lavorando per riportare all’attenzione del Parlamento, nella maniera più rapida possibile, la questione che abbiamo sollevato da tempo».