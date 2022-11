C'Art fa 20 anni, raccolta fondi 'AbbracciaARTE'

La felicità di ritrovare gli amici, ma anche l’emozione nel presentare le prossime sfide. Il Teatro C’art di Castelfiorentino ha voglia di crescere e per questo la festa dei 20 anni che si è svolta sabato scorso è stata anche e soprattutto l’occasione per presentare la campagna raccolta fondi “AbbracciaARTE” che servirà all’acquisto del nuovo spazio adiacente al Teatro C'art. Insieme al sindaco Alessio Falorni e alla sua vice Claudia Centi, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno all’associazione, la giornata del 5 novembre ha rappresentato un’occasione di incontro per le tante persone appassionate di teatro e cultura che vogliono bene a C’art.

Dalle 16 sono iniziate le visite guidate della ‘Franca’ e “memorie di C'art”, dove le persone potevano sedersi e raccontare storie e aneddoti della loro esperienza con il teatro. Poi è stata la volta degli spettacoli “Woow e felici per sempre” fino ad arrivare al concerto del ‘Baule dei suoni’. La festa si è chiusa in bellezza con il Teatro C'art gremito di persone e in scena 20 musicisti tra piccolissimi e adulti che hanno regalato note dal mondo con un mix di musica e teatro davvero divertente ed emozionante.

“Grazie alla nostra comunità – dice André Casaca – che anche stavolta ci è stata particolarmente accanto, riconfermando come sempre l’affetto e l’importanza di un Centro culturale come Teatro C’art sul territorio”. “Vogliamo ringraziare tutti, chi è solo passato per un saluto o chi non è potuto venire e ci ha scritto un messaggio. Tutte queste persone - dice ancora Casaca - in un modo o nell'altro hanno aiutato con la loro presenza negli anni a migliorare e a far crescere la Compagnia permettendo quindi al Teatro C’art di essere la realtà che è oggi, riconosciuta a livello territoriale, nazionale e internazionale. Grazie a chi crede in noi e continua a seguirci”.

Adesso la raccolta fondi entra nel vivo. Tante le donazioni effettuate, ma “la cifra è alta è serve l’aiuto di tutti”. Maggiori informazioni su come donare www.teatrocart.com

Fonte: Ufficio stampa