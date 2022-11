Sei comuni delle Cerbaie uniscono le forze contro lo spaccio

"Noi possiamo coordinarci e offrire la massima disponibilità per portare le nostre proposte in discussione al tavolo interprovinciale dell'ordine pubblico e della sicurezza - hanno detto i 6 sindaci - ma è chiaro che occorre una regia e un coordinamento complessivo per gestire tutte le forze dell'ordine presenti sui territori delle diverse province. Deve diventare un punto di forza e non una criticità essere più province e più comuni a combattere il fenomeno. Per questo presto invieremo ai prefetti una nota congiunta. Noi ci mettiamo a disposizione per supportare le istituzioni dello Stato preposte alla lotta alla criminalità con gli strumenti di cui dispongono gli enti locali, fra i quali le ordinanze e le polizie locali. Auspichiamo che la nostra disponibilità sia accolta dai prefetti e che quanto prima venga convocato un Comitato interprovinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, che metta in campo una strategia complessiva per combattere lo spaccio sulle colline delle Cerbaie".