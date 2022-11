Controlli dei Nas a Castagneto Carducci, sequestrati 45 chili di alimenti scaduti

I militari dei reparti del comando provinciale di Livorno e dei Nas di Livorno hanno effettuato, "un controllo presso un ristorante del comune di Castagneto Carducci per verificare il rispetto delle norme vigenti". I carabinieri, "hanno accertato che, all'interno di un frigocongelatore erano conservati alimenti vari (carne, sughi e pasta fresca) con data di scadenza superata, in violazione delle prescrizioni del manuale di autocontrollo - spiegano i militari -. Ben 45 chili di prodotti alimentari che sarebbero potuti finire sulla tavola di ignari avventori, per un valore complessivo di circa 300 euro, sono stati sottoposti a sequestro". Al gestore è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro e sono state informate le autorità competenti in materia