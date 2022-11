Criterium di atletica, tre appuntamenti Uisp a San Miniato, Fucecchio e Castelfiorentino

I comitati Uisp Empoli Valdelsa e Cuoio, in collaborazione con le società Polisportiva I’Giglio, Atletica Fucecchio e Atletica La Rocca, organizzano il primo Criterium di atletica rivolto a bambine e bambini tra i cinque e i dieci anni di età. Tre prove di corsa campestre, suddivise per categorie, a cui potranno prendere parte pulcini ed esordienti, nati tra il 2011 e il 2017. Gli appuntamenti sono per sabato 19 novembre a San Miniato, sabato 10 dicembre a Castelfiorentino e sabato 17 dicembre a Fucecchio.

Il Criterium è un genere di gare di attività giovanili miste ludico-sportive. Il Criterium di atletica proposto dai comitati Uisp territoriali ha come obiettivo principale quello di garantire momenti di confronto e socialità nelle fasce di età dove c’è meno concentrazione di gare sul territorio. La formula proposta è quella della gara campestre con una lunghezza differenziata sulla base dell’età. Le categorie di riferimento, sia per bambine che per bambini, sono quelle “Pulcini” (2017), “Esordienti C” (2015/2016), Esordienti B (2013/2014) e “Esordienti A” (2011/2012). Per le prime due categorie la gara avrà una lungherà di 200 metri, per la terza di 500 metri e per la quarta di 750 metri.

Al Criterium potranno partecipare tutti gli atleti tesserati EPS (Uisp, Aics, Csi ecc) e/o Fidal per la stagione sportiva 2022/2023 in regola con le norme sanitarie vigenti. Per ognuna delle tre gare saranno premiati tutti i partecipanti con medaglia all’arrivo, oltre ai primi 6 di ogni categoria sia maschile che femminile e i primi tre della categoria “Pulcini” sia maschile che femminile. Tuttavia, solo i tesserati Uisp concorreranno all’assegnazione del Criterium finale, ovvero alla classifica generale sulla base dei risultati conseguiti nelle tre prove. La cerimonia di premiazione del Grand Prix Esordienti è prevista per sabato 14 gennaio nella sala della “Fondazione I Care” a Fucecchio.

L’iscrizione a ciascuna delle gare ha un costo di 2 euro e potrà essere fatta solo anticipatamente. Non saranno, infatti, accettate iscrizioni sul campo. Per la prima gara di San Miniato ci si può iscrivere tramite la mail asdlarocca.segreteria@gmail.com (per informazioni Ivano: 346/6941868). Per la seconda gara di Castelfiorentino ci si può iscrivere tramite la mail progym@live.it (per informazioni Tiziano: 340/3159028). Per la terza gara di Fucecchio ci si può iscrivere tramite la mail buffettifucecchio@virgilio.it (per informazioni Roberto 333/144959 o 0571/245744).

Tutte le informazioni sono reperibili sui nostri siti www.uisp.it/empoli e www.uisp.it/zonadelcuoio.