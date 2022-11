Distretti rurali, bando per Reti d’impresa per piattaforma logistico-digitale

E’ stato pubblicato il bando “Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari toscani”: è rivolto alle reti di imprese che vogliono creare o migliorare le piattaforme multimediali per la commercializzazione online di prodotti agricoli e agroalimentari, oltreché attuare relativi servizi di logistica della piattaforma stessa.

I soggetti beneficiari del sostegno che ammonta nel complesso a 1 milione di euro (interamente finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per il sostegno della competitività delle imprese in agricoltura), sono le “Reti di impresa” costituite o costituende nella forma di “rete soggetto”, aventi dimensione di MPMI (micro, piccole o medie imprese) e sede legale o una unità produttiva nel territorio del/dei Distretto/i di riferimento.

Almeno il 50% delle imprese aderenti alla Rete devono essere imprese dei settori agricolo e/o agroalimentare, di cui almeno due appartenenti al settore agricolo con almeno una unità produttiva nel territorio compreso in un Distretto rurale o biologico. Le altre imprese della rete potranno appartenere a settori diversi, purché vi sia coerenza tra gli scopi a cui è diretta la propria attività e le finalità del progetto.

Inoltre, saranno elementi premianti ai fini del punteggio di selezione la capacità di aggregazione di due o più Distretti rurali e/o biologici, oltre che il coinvolgimento nel progetto di altri soggetti iscritti nel Registro Nazionale dei Distretti del cibo.

Il sostegno è a fondo perduto e pari all’80% della spesa ammissibile. L’aiuto è concesso in regime “de minimis” e l’importo massimo del contributo concedibile per singolo progetto è pari a 200mila euro. Non sono ammessi progetti che prevedano un contributo inferiore a 50mila euro.

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi sono le spese materiali e immateriali strettamente collegate all’investimento oggetto del contributo. Le spese immateriali devono rappresentare almeno il 20% del totale dei costi del progetto ammessi a finanziamento, mentre tra le spese materiali, quelle per opere edili/impiantistiche sono ammissibili nel limite massimo del 50%.

“Obiettivo dell’intervento – spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - è promuovere le aree dei distretti rurali e biologici. Ritengo fondamentali la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e lo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti nelle filiere del sistema agroalimentare regionale. Così come la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra i piccoli operatori indipendenti con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente. Importantw anche lo sviluppo di nuove forme di vendita per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole mediante il finanziamento per la creazione di piattaforme logistiche e-commerce multimediali”.

Il bando è stato pubblicato sul Burt del 19/10/2022 e la scadenza per la presentazione delle domande è il 19 dicembre 2022.

Il link per maggiori informazioni e per scaricare il bando e gli allegati è il seguente:

https://www.regione.toscana. it/-/finanziamento-dell- intervento-piattaforma- logistica-e-digitale-per-e- commerce-prodotti- agroalimentari-toscani

Indirizzo mail cui rivolgere richieste di informazione: info.fsc-agro@ regione.toscana.it

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa