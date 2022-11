Etrusca Basket, 5 vittorie per le giovanili: l'U19 ritrova il sorriso

Ecco tutti i risultati nelle ultime partite delle squadre giovanili dell'Etrusca Basket San Miniato.

U15 FEMM: VITTORIA ALL’ESORDIO

Pall. San Miniato - B.F. Livorno 59-40

Tabellino: Taraj 2, Simonini, Ficarra 4, Panchetti 26, Capozio 13, Fontanelli, Masini, Cerbioni 6, Bacchi 2, Cavallini, Bertini V. 2, Bertini M. 4. All. Petrolini.

Buona la prima per le nostre cangurine che strappano una vittoria all’esordio vs B.F. Livorno. Una partita sempre condotta frutto del buon parziale del primo quarto (23-6) che ha dato la spinta giusta per giocare una buona partita. Tante ancora le cose da migliorare e tante anche le distattezioni da limitare. Lavorare in palestra bene per farci trovare pronte bei prossimi impegni. Spazio in campo per tutte e 12 le convocate! Brave bimbe!! Prossimo impegno, sabato 12 novembre, a Pontedera.

U13: ESORDIO AMARO

Pastificio Caponi Calcinaia - Etrusca Basket 90-28

Tabellino: Bacchi 12, Granchi 8, Larocca 6, Tanzini 2, Cioni, Calamia, Latessa, Panchetti, Monaco, Pucci, Corsi, Arbri. All. Quartuccio

Nella prima giornata di campionato sul campo di Calcinaia sono i padroni di casa ad imporsi con un grande scarto. Il divario tra le due compagini è tanto ed i padroni di casa non hanno perso tempo a dimostrarlo fin dalla prima azione. Per i nostri ragazzi non sarà di certo una sconfitta a fermare il lavoro ma anzi sicuramente servirà a stimolare sia coach Quartuccio che i ragazzi ad allenarsi sempre con più voglia e determinazione cercando di migliorare e crescere ogni giorno di più! Gli allenamenti settimanali in palestra saranno fondamentale: lavoro e dedizione. Forza ragazzi!!!! Appuntamento a sabato prossimo, fra le mura amiche, vs Sesa Biancorosso Empoli.

U19 GOLD: PRIMA VITTORIA!

Finikem Etrusca Basket - Unicusano Pielle Livorno 90-66

Tabellino: Iacopini 6, Ermelani 4, Panchetti 4, Scardigli 16, Bellavia 13, Masoni, Castaldi 4, Speranza 9, Bettini 21, Dell’Unto, Vanni 6, Mbengue 7. All. Petrolini, Ass. Latini e Cino

È finalmente vittoria per gli U19 Gold di coach Petrolini e Latini che ritrovano il sorriso dopo le prime giornate fatte di alti e bassi. Un’avvio equilibrato vede le due formazioni scrutarsi senza mai allungare nel punteggio. Nella metà del secondo quarto una buona solidità difensiva dei padroni di casa ha fatto faticare la squadra ospite creando ritmo in attacco con contropiedi e buone percentuali al tiro. Al riposo lungo il tabellone dice 43-31. Alla ripresa i ragazzi della Rocca sono più compatti e cinici concretizzando la buona circolazione di palla. La costante difesa aggressiva ha permesso di limitare i livornesi riuscendo così ad assicurarsi la vittoria con largo margine. Un plauso a tutta la squadra che si è fatta trovare pronta e reattiva dopo due prestazioni opache. Adesso un turno di stop prima della seconda fase. Forza Etrusca!

ESORDIENTI: GIRO DI TRASFERTE CON UNA VITTORIA ED UNA SCONFITTA

Juve Pontedera - Etrusca Basket 6 - 18

Pall. Valdera - Etrusca Basket 16 - 8

Di ritorno dalle fatiche del Torneo Città di Cecina, i nostri Esordienti affrontano un mini tour di 2 partite in 3 giorni che li portano prima sul campo dello Juve Pontedera, poi su quello della Pallacanestro Valdera. Nella prima partita l’Etrusca parte subito fortissimo, mettendo un’intensità ed un energia enorme sin dai primi possessi, indirizzando da subito la gara. Buona prova per tutti gli atleti che hanno mostrato tratti di una bella pallacanestro, sia in attacco che in difesa. Contro Valdera invece i ragazzi agli ordini di coach Latini non partono nel migliore dei modi: troppe distrazioni che portano a tanti falli ed occasioni perse per fare canestro. San Miniato però è brava a crescere all’interno della partita e, seppur vincendo un solo tempino, si sono viste tante buone azioni di squadra su ambe due le metà campo. La strada è quella giusta ed i ragazzi sono in crescita, non resta che continuare a lavorare in palestra al massimo ogni giorno!

GLI UNDER 17 ECCELLENZA CORSARI SUL CAMPO DI FIRENZE ACADEMY

Firenze Academy - Etrusca San Miniato 74-79

Tabellino: Bacchi 3, Campaniello, Castaldi 19, Ermelani 4, Gemignani 4, Gismondi 1, Guarino 3, Lotti 6, Santini 15, Scardigli 24, Spadoni. All. Regoli, Ass. Giunti e Masoni.

Vittoria di prestigio per gli Under 17 di coach Regoli che strappano 2 punti sul campo di Firenze Academy. Dopo i passi in avanti visti nella partita in casa con Us Livorno era logico aspettarsi un'altra buona prestazione sul campo della quotata Firenze Academy. Fin dalle prime battute si capisce che la partita non avrà un padrone con il tabellone che segna un punteggio in equilibrio fino alle ultime battute. Alla prima sirena chiudono in vantaggio i padroni di casa grazie ad una rimessa vincente dalla linea di fondo (16-14), ma è l'Etrusca a guidare 35-36 prima del riposo lungo. 50-56 il terzo parziale, in vista di un quarto periodo in cui i Biancorossi legittimano i 2 punti chiudendo in controllo gli ultimi possessi. L'ultima partita del girone di andata vedrà Use Empoli ospite dell'Etrusca a Fontevivo, lunedì 14 Novembre.

UNDER 15 SILVER: PRIMA VITTORIA CASALINGA

Finikem Etrusca basket - Invictus Livorno 119-30

Tabbellino: Mugno 6, Campigli 22, Deffo 17, Lami 31, Barili 3, Zinna 4, Bertini 14, Mitolo 10, Fioravanti 2, Remi 6, Montagnani 2. All. Gori

Partita senza storia che vale la prima vittoria in casa per i ragazzi di San Miniato. Troppa la differenza tecnica e fisica tra le due squadre che fin dai primi minuti ha visto avanti i padroni di casa. Prossimo match Domenica mattina 13/11 alle ore 9:00 a Pisa, contro Sport Pisa Ies.

