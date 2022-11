Fossi (Pd) in commissione Lavoro: “Un onore e una sfida”

“Sono onorato di far parte di questa Commissione, il lavoro è il bene più prezioso perché non vuol dire solo prendere uno stipendio ma realizzare se stessi e in definitiva essere liberi”.

A dirlo è il deputato Emiliano Fossi (Pd), neo componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

“La priorità della politica e delle istituzioni - dice Fossi - deve essere la difesa dei posti di lavoro e dell’identità territoriale delle aziende. Salario minimo e stop alla precarietà, il lavoro e la dignità delle persone devono tornare al centro dell’agenda. Non possiamo essere distanti dalle fabbriche e dai luoghi di lavoro, dobbiamo andare ad intercettare il malcontento, le preoccupazioni, le necessità dei lavoratori. E bisogna dire in modo molto chiaro che il caro energia non può essere pagato da chi lavora”.

“Seguo dall’inizio, da quando ero sindaco a Campi Bisenzio, la vertenza Gkn. Solidarietà e sostegno vanno alle centinaia di lavoratori e alle loro famiglie, che ancora attendono risposte e certezze per il futuro. Ma non basta. Bisogna che il governo svolga un ruolo in questa vicenda, non si può pensare che la Gkn sia solo una questione toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa