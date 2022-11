Illustrare un Palazzo Vecchio pop-up, laboratorio per bambini

Domenica 13 novembre ritornano al Museo di Palazzo Vecchio gli appuntamenti gratuiti dedicati all’illustrazione d’autore. Alle 10.30 e alle 12 sarà Dario Cestaro, autore di libri pop up e albi illustrati, paper engineer, illustratore e scenografo, a stupire grandi e piccini con una versione a tutto tondo del palazzo simbolo di Firenze nel corso del laboratorio (destinato alle famiglie con bambini dai 7 ai 12 anni; partecipazione gratuita).

Ancora una volta Palazzo Vecchio assume il ruolo di protagonista in un laboratorio di illustrazione in cui i partecipanti sfideranno i limiti delle 2 dimensioni del foglio di carta per cimentarsi nella realizzazione di una versione pop-up dell’edificio medievale. Con pochi e semplici materiali e con una tecnica che sembra moderna ma affonda le sue radici nel passato – quello dei “libri magici” realizzati a partire dal XIII secolo – bambine e bambini daranno vita a un sorprendente palazzo tridimensionale. A guidarli in questa attività di illustrazione 3D ci sarà proprio Cestaro, autore internazionale di libri pop-up e firma dei volumi “Le meraviglie di Firenze” e “Palazzo Vecchio. Un libro pop-up”.

Fonte: Ufficio Stampa