Manutenzione straordinaria delle strade di Lastra a Signa

Partiranno entro fine novembre i lavori di asfaltatura in via Livornese nel tratto da Ponte a Signa fino alla fine della frazione di Porto di Mezzo. I lavori, che interesseranno segmenti particolarmente deteriorati della strada, sono possibili grazie ad alcune risorse rimaste dal primo intervento effettuato nei mesi scorsi nell'ambito del finanziamento regionale di 1 milione di euro sulla manutenzione straordinaria delle strade comunali. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di reinvestire queste risorse, pari a 90.000 euro, andando a intervenire ancora su via Livornese, arteria strategica e molto utilizzata della viabilità locale. I lavori dureranno pochi giorni e saranno effettuati senza chiudere la strada ma utilizzando il senso unico alternato.

Ricordiamo che il progetto complessivo ha riguardato quella parte di viabilità interessata dall’aumento del traffico e dal passaggio dei mezzi pesanti determinato dai lavori sulla Fi-Pi-Li dopo la frana avvenuta a gennaio 2021. Si tratta dell’intervento per cui il Comune di Lastra a Signa ha ricevuto un finanziamento regionale di 1 milione di euro grazie all’accordo di programma siglato con la Regione Toscana per il rifacimento delle strade comunali danneggiate e deteriorate poiché utilizzate come viabilità alternativa a seguito della chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li.

Fonte: Ufficio stampa