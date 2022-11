Mostra tartufo, come funziona la navetta a San Miniato

La Fondazione SMP che organizza ogni anno la Mostra Mercato del Tartufo Bianco, fornisce a tutti i visitatori che giungono nella città utilizzando i mezzi in dotazione all’azienda Autolinee Toscane, i servizi strettamente connessi al trasporto. Nel merito: accoglienza, disponibilità di parcheggi nell’area delle navette, ma anche la presenza di quelle figure che garantiscono l’organizzazione e il pronto intervento in caso di necessità. Tutto questo è garantito sia quando si parte da San Miniato Basso che quando si ritorna dal centro storico, con autobus che fanno ciclicamente lo spola tra la parte bassa e alta del Comune.

Inoltre nell’area della mostra i visitatori trovano un servizio informativo, di controllo e di sicurezza.

Questi servizi ad hoc vengono coperti – in parte - dalla quota di 4 euro che il visitatore corrisponderà al momento di salire sulla navetta. Le navette in questione partono dal parcheggio del palazzetto di Fontevivo (sabato e domenica) e da via Pestalozzi (solo domenica),con frequenza di corse tra i 15 e i 30 minuti in base all’orario. L’organizzazione così concepita è in atto dall’anno 2002 e ha permesso nel tempo un servizio qualificato.

Fonte: Ufficio stampa